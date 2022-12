Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass die Zweibrücker Vorschläge machen sollen, wo die Stadt sparen könnte. Hintergrund ist, dass Zweibrücken stark verschuldet ist und mehr Geld einnehmen und weniger Geld ausgeben soll. Hier seien „Verwaltung und Politik auf den Ideenreichtum der Bürger*innen angewiesen“, schreibt die Stadt. Eine Onlinebefragung läuft seit Anfang Dezember und ist noch zwei Wochen abrufbar. Danach wird das Verfahren abgeschlossen, und die Auswertung beginnt. Wer möchte, kann auch in der Stadtverwaltung am Herzogplatz oder im Bürgerbüro in der Maxstraße ein Formular ausfüllen.