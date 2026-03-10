Die Demokratiewerkstatt und die Stadtbücherei Zweibrücken zeigen am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, im Herzogsaal über dem Zweibrücker Stadtmuseum den Dokumentarfilm „Purpose“. Der Streifen beschäftigt sich mit politischen Alternativen für die heutigen Volkswirtschaften vor dem Hintergrund globaler Multi-Krisen. Die 90-minütige Dokumentation von Filmemacher Martin Oetting will Denkanstöße zu einer Wirtschaft für das 21. Jahrhundert geben.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Arbeit der Demokratiewerkstatt werden angenommen.