Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage stand am Mittwochmorgen, 5. Januar, der Keller eines Wohnhauses in Kirkel-Limbach etwa 60 Zentimeter unter Wasser. Wie die Feuerwehr meldet, hatte sich Grundwasser in den Keller des Hauses in der Limbacher Bahnhofstraße gedrückt. Die im Gebäude installierten Pumpen konnten diesen Zufluss nicht mehr bewältigen. Mit drei Pumpen saugte die Feuerwehr die Wassermassen aus den Kellerräumen. Während des Einsatzes wurde in einem Nachbarhaus ebenfalls ein Wassereintritt festgestellt. Dort standen die Kellerräume etwa zehn Zentimeter unter Wasser und mussten ebenfalls abgesaugt werden. Die Kirkeler Feuerwehr war etwa sechs Stunden lang im Einsatz.