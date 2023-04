Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Entlang der Kaiserstraße auf dem Einsiedlerhof gibt es große Grundstücke. Zuletzt wurde dort häufiger in zweiter Reihe gebaut. Was möglich ist, soll künftig ein Bebauungsplan regeln. Im Zusammenspiel mit einer Veränderungssperre soll dieser auch den Abriss eines Gebäudeensembles aus den 1920er Jahren verhindern.

„Wir sehen in diesem Bereich, überhaupt auf dem Einsiedlerhof, einen Bedarf an Wohnen“, sagte Ortsvorsteherin Christina Kadel am Dienstag im Bauausschuss. Die Wohnraumanalyse