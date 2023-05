In Zweibrücken hat die Polizei am Montagabend in der Christian-Schwarz-Straße einen 25-Jährigen und eine 38-Jährige gestoppt. Der Mann sei unter Drogeneinfluss Auto gefahren, die Frau mit mehr als 1,5 Promille Alkohol. Beiden wurden Blutproben entnommen. Gegen den Mann läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, in dem ihm 500 Euro Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot drohen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das eine Geldstrafe und mehrere Monate ohne Führerschein zur Folge haben könnte.