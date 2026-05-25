Zu viele Hürden auf dem Weg: Rollstuhlfahrer haben es in der Innenstadt oft schwer, sagt Uta Brocke. Sie lädt Stadtverantwortliche ein, es selbst zu erfahren.

„Ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er die Situation von uns Rollstuhlfahrern nicht kennt“, stellt Uta Brocke klar. Sie setzt sich für eine barrierefreie Fußgängerzone ein – für sogenannte Aufpflasterungen längs zu den Gebäuden, die Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen das Leben erleichtern könnten. Ihre Idee hat Brocke unlängst im Stadtrat vorgebracht. Sollte die Stadt die Idee unterstützen, möchte Brocke dafür eine Spendenaktion starten.

Uta Brocke schlägt vor den Geschäften in Zweibrücken eine Aufpflasterung längs zu den Gebäuden vor, wie dieses Foto aus Holland zeigt. Foto: Uta Brocke/oho

Damit sich die Stadtspitze, Stadträte und Verantwortliche des Bauamts besser in die Situation hineinversetzen können, lädt sie gemeinsam mit anderen Rollstuhlfahrern zu einer Probefahrt im Rollstuhl ein, „einem Erlebnis im Rollstuhl“, wie sie es nennt. So können die Verantwortlichen selbst erfahren, vor welchen Problemen Rollstuhlfahrer in der Stadt – insbesondere in der Fußgängerzone – stehen.

Zu viele Stufen, viele Hindernisse

„Überall sind Stufen, man kommt nur schwer in die Geschäfte rein, selbst wenn es Rampen gibt. Man muss sich ja erst mal bemerkbar machen, dass man rein will“, erklärt Brocke. Rampe sei auch nicht gleich Rampe, merkt sie an. Auch bei ebenerdigen Eingängen sei es kaum möglich, im Rollstuhl sitzend alleine die Tür zu öffnen.

Das Kopfsteinpflaster auf dem Schlossplatz – „dort, wo der Bus fährt“ – sei eine Herausforderung; der Weg von Behindertenparkplätzen in die Stadt oft voller Hindernisse, beobachtet Brocke. Und nicht selten seien Behindertenparkplätze zugestellt von Leuten, die dafür keinen Berechtigungsschein haben. „Da habe ich kein einziges Mal eine Entschuldigung gehört; im Gegenteil“, sagt die 57-Jährige. Grundsätzlich seien die Menschen in der Stadt aber „sehr hilfsbereit“, betont Brocke.

Bisher nur verhaltene Rückmeldung

Auf ihren Vorstoß habe Brocke von Stadträten „nur vereinzelt“ Rückmeldungen erhalten, aber sehr viel Zustimmung aus der Bevölkerung – Sätze wie „Oh wie cool, endlich tut sich was, bleib dran!“ hört sie dann, erzählt Brocke. Sie möchte die Verantwortlichen in der Stadt für das Thema Barrierefreiheit sensibilisieren. Dazu gehöre auch, selbst zu erfahren, auf welche Schwierigkeiten man in einer nicht barrierefreien Fußgängerzone stoße – „mit mobilen Rampen, Kopfsteinpflaster und Bordsteinen“.

„Die Firma Speer stellt uns Rollstühle zur Verfügung und wir haben eigene, insgesamt sind es dann acht. Die Leute müssen geschoben werden oder mit den Greifreifen selbst fahren. Wenn mehr Interessenten kommen, müssen wir abwechseln. Wenn niemand kommt, ist das auch ein Zeichen“, sagt Brocke. Derzeit könne sie nur schwer abschätzen, wer von den städtischen Verantwortlichen sich probeweise in einen Rollstuhl setzen werde.

Stammtisch für Rollstuhlfahrer

Mit ihrem Schicksal ist Brocke, die seit sechs Jahren im Rollstuhl sitzt, nicht alleine. Sie hat einen Rolli-Stammtisch ins Leben gerufen, zu dem acht Rollstuhlfahrer, die „Rollis“, und drei „Laufis“ kommen, wie sie sagt. Sie treffen sich regelmäßig im Raum des Migrationsbeirats am Schlossplatz 1, in dem auch die Treffen von ZW-vernetzt stattfinden. Der Rolli-Stammtisch ist eine der selbstständigen Untergruppen von ZW-vernetzt; Brocke ist im Vorstand der Plattform für Natur- und Klimaschutzinitiativen.

Info

„Erlebnis im Rollstuhl“ am Samstag, 30. Mai, ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Schlossplatz 1. Die Gruppe plant, zwei Stunden in der Fußgängerzone unterwegs zu sein. Anmelden müssen sich die städtischen Verantwortlichen laut Brocke dafür nicht.