Rollstuhlfahrer haben es in der Zweibrücker Innenstadt schwer. Das sagt Uta Brocke, die selbst im Rollstuhl sitzt. Sie hat eine Idee. Und eine ungewöhnliche Einladung.

Uta Brocke lässt nicht locker. Seit Jahren schon setzt sich die Rollstuhlfahrerin aus Zweibrücken für Barrierefreiheit in der Stadt ein, vor allem in der Fußgängerzone. Sie hat einen sogenannten Rolli-Stammtisch ins Leben gerufen, bei dem sich Rollstuhlfahrer treffen und austauschen können. Ende 2023 hat sie im Stadtrat darauf aufmerksam gemacht, dass die Stufen vor vielen Geschäften ein großes Hindernis für Rollstuhlfahrer sind – und bekam als Antwort, dass die Stadt keine Rampen bauen könne, unter anderem weil diese eine Stolperfalle für Blinde darstellten. Am Mittwoch meldete sich Uta Brocke erneut im Stadtrat zu Wort und machte einen Vorschlag.

Es sei „eine fragwürdige Praxis, eine benachteiligte Gruppe gegen die andere auszuspielen“, sagte Uta Brocke zu dem Argument, Rampen vor den Geschäften wären eine Stolperfalle für Blinde. „Das zeigt für mich, auf welcher Ebene wir hier diskutieren“, sagte sie zur Antwort der Stadt, die jetzige Situation sei angesichts vieler unterschiedlich hoher Eingänge ein Kompromiss, „um eine Achterbahnfahrt zu verhindern“.

Nicht nur Rollstuhlfahrer würden profitieren

Aber wenn Rampen nun mal nicht möglich seien, wie wäre es mit Aufpflasterungen längs zu den Gebäuden, fragte sie. In Holland sei das gang und gäbe. „Jeder Rollstuhlfahrer, jeder mit Kinderwagen oder mit einem Rollator würde enorm davon profitieren“, warb sie für diese Idee. Sie möchte eine Spendenaktion starten und dann nach und nach die Geschäfte der Fußgängerzone mit solchen Aufgängen versehen – „einen Eingang nach dem anderen“ – sofern dies überhaupt im Sinne der Stadt und des Stadtrates wäre.

Die Stadtspitze begrüße die Idee natürlich, antwortete Bürgermeister Christian Gauf (CDU). Innenstadtkoordinatorin Elena Burgard sei deshalb auch im Austausch mit den Immobilienbesitzern. Und Paragraf 11, Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen habe auch eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit zum Ziel, las er aus der Antwort der Stadt vor. Allerdings dürften dadurch keine neuen Barrieren oder Stolperfallen entstehen, und man müsse die Sicherheit und die Entwässerung im Auge behalten. Die Umgestaltung solcher Zugänge erfolge zudem auf Privateigentum, und die Stadt könne für private Maßnahmen keine Kosten ausrechnen. Uta Brocke hatte auch bemängelt, dass sie auf ihre Anfragen ans Rechtsamt und ans Bauamt keine Antwort erhalten hatte. Diese seien „leider amtsintern liegen geblieben“, hieß es in der Antwort der Stadt.

„Nicht nur Gründe suchen, warum etwas nicht geht“

SPD-Sprecher Stéphane Moulin fand es bemerkenswert, dass Uta Brocke nicht nur Fragen stellte, sondern auch einen Lösungsvorschlag machte, und er ergänzte: Die Stadt solle „nicht nur Gründe suchen, warum etwas nicht geht“. Bürgermeister Gauf schlug vor, Gespräche vor Ort zu führen.

Dazu wird am 30. Mai Gelegenheit sein: Gemeinsam mit anderen Rollstuhlfahrern hat Uta Brocke die Stadtspitze, die Stadträte und die Verantwortlichen des Bauamtes „zu einem Erlebnis im Rollstuhl“ eingeladen. Sie sollen selbst erfahren, welche Schwierigkeiten es bereiten kann, wenn die Fußgängerzone nicht barrierefrei ist. Die Firma Speer stellt Rollstühle zur Verfügung, „sodass alle die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln mit mobilen Rampen, Kopfsteinpflaster oder Bordsteinen“, heißt es in der Einladung der Rollis, wie sich die Gruppe nennt. Denn: „Die Perspektive ändert sich, wenn man in den Rollstuhl ,umzieht’.“ Zwei Stunden lang möchte die Gruppe an dem Samstagmorgen in der Fußgängerzone unterwegs sein.