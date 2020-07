Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 9. Juli, im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach 85 Einkaufswagen eine abschüssige Straße hinabrollen lassen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einkaufswagen aus ihrer Ständerbox vor einem Supermarkt in der Industriestraße entwendet. Der oder die Täter ließen die Wagen einzeln etwa 80 Meter weit ein Gefälle herunterrollen. In der Industriestraße kamen alle Einkaufswagen kreuz und quer zum Stehen und blockierten die Straße in beide Fahrtrichtungen. Zu einem Unfall, einer konkreten Gefährdung von Menschen oder einem Sachschaden sei es nicht gekommen. Die St. Ingberter Polizei, die jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06894/1090.