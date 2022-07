Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe hat sich die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit den Arbeitgebern geeinigt. Daraufhin erklärte Verdi den aktuellen Busfahrerstreik mit Wirkung von Freitagnachmittag, 17 Uhr, für beendet. Am Mittag sei das Tarifergebnis von einer deutlichen Mehrheit der Streikenden angenommen worden. Damit fahren die Busse auch in Zweibrücken und Umgebung wieder nach ihrem gewohnten Fahrplan. Gestreikt hatten die Busfahrer seit dem 7. Juli.