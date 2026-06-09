Wenn an diesem Samstag, 13. Juni, in der Homburger Innenstadt das Fest der Inklusion gefeiert wird, führt das zu Sperrungen. Das teilt die Stadt Homburg nun mit. Das Fest der Inklusion ist angelehnt an die Special Olympics, die vom 15. bis 20 Juni im Saarland gefeiert werden. In Homburg wird im Erbacher Sportzentrum die Disziplin Judo ausgetragen. Von den Sperrungen betroffen sind laut Pressestelle die Talstraße – die Haupteinkaufsstraße in der Innenstadt – ab der Gerberstraße, die Kirchenstraße, die Saarbrücker Straße, die Sankt-Michael-Straße, der Historische Marktplatz sowie die Uhlandstraße am Christian-Weber-Platz. Die Straßen und Plätze werden am Samstag ab 7 Uhr gesperrt; bis 22 Uhr am Samstag sollen die Sperrungen schätzungsweise dauern. Wegen des Fackellaufs, der anlässlich der Special Olympics ebenfalls am Samstag durch Homburg verläuft, werden Straßensperrungen nötig. Der Fackellauf startet am Marktplatz, führt über die Saarbrücker Straße, die Gerberstraße und die Talstraße. Ziel ist der Christian-Weber-Platz. Auch die Schanzstraße ist gesperrt.