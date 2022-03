Wer seine Parkgebühren per Handy bezahlt, kann seit März in Zweibrücken Geld sparen. Allerdings gab es zum Start einige kleinere Probleme. Autofahrer bekamen Knöllchen, obwohl sie einen gültigen Parkschein hatten.

Seit März wird die Parkzeit minutengenau abgerechnet, man kann die ersten 15 Minuten kostenlos parken, und es gibt eine Monatskarte für die Parkplätze in der Innenstadt. In allen drei Fällen gilt das aber nur, wenn man den Parkschein übers Handy bezahlt. Es gibt mehrere Apps, die dafür zur Verfügung stehen, aber laut Kämmerer Julian Dormann waren noch nicht alle korrekt programmiert, so dass in wenigen Fällen nicht richtig abgerechnet wurde. So sei bei der sogenannten Brötchentaste die Servicegebühr für die Nutzung der App berechnet worden – um die 30 Cent. Die soll allerdings in den ersten 15 Minuten komplett entfallen (was auch in unserem Artikel Ende Februar falsch gemeldet wurde). Außerdem sei teilweise nicht korrekt hinterlegt gewesen, dass es bei der Monatskarte keine Höchstparkdauer gibt. Beide Punkte seien aber Probleme der App-Programmierer, nicht der Stadt, und sie seien bereits behoben. Laut Julian Dormann hat es drei Fälle gegeben, in denen nicht korrekt abgerechnet wurde. Laut der Beigeordneten Christina Rauch wurden die falschen Knöllchen zurückgenommen. Zehn Prozent der Autofahrer bezahlen ihre Parkscheine mittlerweile übers Handy, Tendenz steigend. Im Dezember waren das knapp 1500 Nutzer.