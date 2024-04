Die eingebrochene Zweibrücker Straße in Homburg ist repariert, die Baustelle vor Ort bleibt, jedoch in entschärfter Form. Das schreibt Homburgs Stadtpressestelle in einer Pressenotiz. Am Montagabend ist die Zweibrücker Straße auf einem Teilstück zwischen der Straße Am Forum und der Entenmühlstraße eingebrochen. Die ohnehin schon bestehende Baustelle musste deshalb kurzfristig auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung verringert werden. Ab Freitag ist die Baustelle in der Zweibrücker Straße nun wieder in Richtung Zweibrücken und Universität zweispurig befahrbar. In Richtung Innenstadt geht es weiterhin nur auf einer Spur voran. Als Ursache für den Straßeneinbruch identifizierten Experten am Dienstag einen Spalt in einem 60 Jahre alten Abwasserkanal. Dadurch sei Sand gesickert, wodurch sich ein Hohlraum unter der Straße bildete, der letztlich dem Gesicht des Asphalts darüber nachgegeben hatte.