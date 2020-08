Ein 15-jähriger Junge, der in der Nacht zum Samstag gegen 0.25 Uhr in Begleitung seines Freundes zu Fuß in der Fruchtmarktstraße unterwegs war, wurde laut Polizei zunächst Zeuge von Streitigkeiten zwischen einem Pärchen und einer männlichen Person. Nachdem sich die beiden dazu entschlossen hatten, ihren Weg fortzusetzen, wurde der 15-jährige unvermittelt von einem der Streithähne von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Das Opfer erlitt durch die Schläge oberflächliche blutende Verletzungen und Schürfwunden. Der Täter ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen Bart und war unter anderem mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Nach der Tat hat sich der Täter in Richtung Busbahnhof entfernt.