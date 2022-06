Zwei Fahrer wurden übers Wochenende in Zweibrücken von der Polizei gestoppt, weil sie unter dem Einfluss unerlaubter Rauschmittel am Steuer unterwegs waren. So sei zunächst am späten Freitagabend, 17. Juni, der 24-jährige Fahrer eines Elektrorollers in der Junkersstraße mit „drogenspezifischen Ausfallerscheinungen“ aufgefallen. Wie die Polizei meldet, habe ein erster Test an Ort und Stelle positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC angeschlagen. Anschließend entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Am Samstagnachmittag, 18. Juni, ertappten die Ordnungshüter dann einen 35-jährigen Autofahrer in der Bitscher Straße, bei dem sie Alkoholgeruch wahrnehmen. Der folgende Atemtest habe einen Alkoholwert von 0,25 Promille ergeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.