Der SV Mörsbach und der TTC Burrweiler erhalten am 1. Juni die Anfrage, ob sie kommende Saison in der 1. Pfalzliga spielen wollen.

Die Mörsbacher sagen auch deshalb ja, weil dann ihre eigene Zweite in der 2. Pfalzliga bleiben darf. Ein anderer Klub darf dreimal als Vizemeister eine Klasse höher antreten.

Kaum ist der 31. Mai, die Transferperiode der Tischtennisspieler, abgelaufen, gibt es schon wieder Neuerungen für die Vereine. Denn verschiedentlich wechseln Teams trotz Abstieg oder verpasstem Aufstieg in der Relegation doch die Liga.

Bereits am 1. Juni kam Verbandsspielleiter Peter Stephan ( SV Mörsbach) mit neuen Infos an. Für zwei Teams, die bislang noch nicht mit der 1. Pfalzliga kokettiert hatten. Die Tabellendritten der West- und Ost-Staffel der 2. Pfalzliga – SV Mörsbach und TTC Burrweiler – sind nun aufgrund vielfältiger Abmeldungen angefragt worden, in die höchste Verbandsspielklasse aufzusteigen.

Rettung für das Schlusslicht

Weil in der 2. Pfalzliga West der TTC Winnweiler die Liga verlässt und einen Neuanfang in der Kreisliga startet, hatte der SV Mörsbach II als Ligaschlusslicht der Klasse zum Ende der regulären Saison noch die Möglichkeit, den Klassenverbleib zu schaffen. Der Clou an der Sache für den Mörsbacher Verein: Hätte die erste Mannschaft nicht den Aufstieg in die 1. Pfalzliga wahrgenommen, wäre die zweite Garde in die Bezirksoberliga abgestiegen. Also mitgehangen, mitgefangen – so „musste“ die Erste eine Liga nach oben.

Das wirkt sich auch auf die Bezirksoberliga aus: Der eigentlich abgestiegene TTA KASch Vinningen bleibt drin. Gleichwohl steht im Raum, dass auch die SG Waldfischbach II – eine schriftliche Info liegt nach Information von Bezirkssportwart Sebastian Kranitz noch nicht vor – ebenfalls zurückzieht. Dann wäre der TTC Gersbach ebenfalls gerettet. Ob es auch für Ligaschlusslicht SV Ruhbank noch eine Option zum Klassenverbleib gibt, ist derzeit noch offen.

Drei Aufstiege als Vizemeister

Kurios: Die einzig ausgespielte Relegation, nämlich die zur Bezirksliga, hat nun auch ihre Wirkung verloren. „Das hätten wir uns im Nachgang betrachtet eigentlich sparen können“, sagt Bezirkssportwart Kranitz. Denn durch diverse Veränderungen bestand plötzlich auch für die BTTF Zweibrücken II die Möglichkeit, noch aufzusteigen – obwohl das BTTF-Team hinter dem TTC Nünschweiler III nur Zweiter in der Relegation wurde. Die Anfrage für den Bezirksliga-Aufstieg bekamen die Bickenalbtaler am 3. Juni von Kranitz übermittelt, nahmen ihn auch postwendend an. „Für mich war die Nachricht aus dem Nichts nicht so toll. Ich hätte es lieber am Tag der Relegation gewusst, nach vollbrachter Leistung“, sagte BTTF-Vorstandsmitglied Thomas Gros aber dazu, der selbst in der zweiten Mannschaft der Zweibrücker spielt. Er sieht jedoch einen erheblichen Vorteil im Aufstieg, denn da sich die erste Mannschaft mit zwei Spielern von anderen Vereinen verstärkt hat, rücken gleich zwei Spieler aus dem bisherigen Bezirksoberligateam in die BTTF-Zweite. „Wir sind natürlich trotzdem megafroh aufzusteigen“, unterstreicht Gros, dessen Klub nun mit drei Teams, allesamt als Vizemeister, aufgestiegen ist und somit je ein Team in der Bezirksklasse West, Bezirksliga und 2. Pfalzliga West aufweisen kann.

Kreisliga mit zehn Teams?

Selbst der FK Windsberg, als Relegationsdritter eigentlich sicherer Kandidat für den Abstieg in die Bezirksklasse Ost, hat in diesem Jahr Glück und darf in der Bezirksliga aufschlagen. Und es können auch Teams in die Kreisliga West aufrücken. Wie Jonas Greiner, Kreisspielleiter Ost des hiesigen Tischtennisbezirks, auf dem Bezirkstag in Höheinöd Ende Mai anmerkte, wird es einen vermehrten Aufstieg in die Kreisliga West geben, sodass die Spielklasse erstmals seit Jahren wieder mit zehn Mannschaften – und folglich in Sollstärke – spielt.