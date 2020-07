In Zweibrücken sind die Ladenpreise im Sinkflug. Was an Leerständen sichtbar wird – geringe Nachfrage – bestätigt der Immobilienverband Deutschland im gestern veröffentlichten Preisspiegel für Wohn- und Gewerbeimmobilien Rheinland-Pfalz 2020.

Gegenüber dem Vorjahr verbilligten sich Neuverträge für keine Läden (bis 60 Quadratmeter) in der 1a Lage der Fußgängerzone und den Nebengassen um zehn Prozent, für größere Einheiten von mehr als 100 Quadratmetern um sieben Prozent. Für top gelegene kleinere Läden würden aber immer noch 18 Euro für den Quadratmeter gezahlt, für große 14 Euro.

Weiter abseits gelegene, immer noch nachgefragte Verkaufsräume seien in Zweibrücken auch schon für 4,50 Euro den Quadratmeter zu haben. In allen Kategorien – Geschäftskern, Nebenlage, 1a-Lage, 1b, klein, groß – steht ein Minus vor der Preisentwicklung. Zweibrücken, so der IVD, nimmt die schlechteste Entwicklung von rheinland-pfälzischen Städten in vergleichbarer Größe, bis 40 000 Einwohner. Nur Konz, Wittlich und Mayen zeigen annähernd vergleichbare Preisrückgänge.

Der Makler, Immobilienverwalter und Sachverständige vereinende Verband nimmt für sich in Anspruch, durch Kauf- und Mietverträge belegbare Preise in seiner jährlich erscheinenden Datensammlung wiederzugeben. Ortsansässige Mitglieder liefern die Daten.

Während Einzelhandelsobjekte günstiger zu haben sind, zeigt sich bei Mieten für Wohnungen ein moderater Preisanstieg, für Eigentumswohnungen und freistehende Eigenheime eine deutlichere Preissteigerung. Die Quadratmeterpreise für neugebaute Eigentumswohnungen zogen etwa je nach Kategorie (gute/sehr gute Ausstattung) von 2050 auf 2400 beziehungsweise 2300 auf 2600 Euro an. Bei Einfamilienhäusern wurden Preissteigerungen von acht und neun Prozent angenommen. Ein Eigenheim in guter Lage aus dem Bestand verteuerte sich laut IVD von 230.000 auf 250.000 Euro.

Wohnungsmieten: Nur geringer Preisanstieg

Das Mieten bleibt in Zweibrücken insgesamt vergleichsweise günstig. Für ältere Wohnungen, errichtet nach 1948, liegen die Schwerpunkpreise laut IVD zwischen 5,20 und 6,20 Euro netto kalt pro Quadratmeter (Preise stabil beziehungsweise drei Prozent höher). Neubauwohnungen sind laut dem gestern veröffentlichten Preisspiegel für 6,80 bis 7,80 zu mieten. Für sehr gut ausgestattete Wohnungen sei mit vier Prozent mehr zu rechnen als im Vorjahr,