Das 21:34 (8:16) beim TV Kirkel war die dritte Niederlage für die Handballerinnen der SG Zweibrücken im dritten Spiel binnen acht Tagen. Es war eine Woche zum Vergessen.

Dass die Zweibrückerinnen aus den drei Partien etwas Zählbares mitnehmen würden, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Teams, die in der Liga klar vor ihnen stehen, waren Gegner, dazu mussten sie zweimal auswärts ohne Harz antreten. Es waren nicht die Niederlagen, sondern die teils sehr schwachen Leistungen, die für Enttäuschung sorgten.

Vor Wochenfrist hatte man sich noch die größten Chancen ausgerechnet, etwas Zählbares mitzunehmen beim TV Kirkel. Nach der schwachen Leistung in Saarlouis unter der Woche war klar, dass es in Kirkel darum gehen würde, sich wieder Selbstvertrauen zu erspielen. Warum Kirkel die Station war, wo man sich die größten Chancen ausgerechnet hatte, zeigte sich in der Anfangsphase. Defensiv stand Zweibrücken gut. Erst nach sechs Minuten gelang den Gastgeberinnen der erste Torerfolg. Es war das erste Tor überhaupt in dieser Partie, „die für uns anders hätte beginnen können“, sagte SG-Trainer Rüdiger Lydorf mit Blick auf den Start. Aber Zweibrücken leistete sich in den ersten zehn Minuten schon sechs technische Fehler und vier Fehlwürfe. Erst in der zehnten Minute netzte Charlotte Krauß erstmals für die SG ein. Die Schwäche im Zweibrücker Angriff hatte Kirkel genutzt, um seinerseits mit 4:0 in Führung zu gehen. Bis zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen 16:8 vorne. Immerhin hatte Zweibrücken in 20 Minuten öfter getroffen als in 30 Minuten in Saarlouis.

Technische Fehler

Die zweite Halbzeit gegen die körperlich deutlich überlegenen Kirkelerinnen gestaltete die SG geraume Zeit ausgeglichen. Aber technische Fehler und das Auslassen von Chancen – auch aus dem Tempospiel heraus – verhinderten, dass der Rückstand zumindest verkürzt werden konnte.

Es fehlte den Zweibrückerinnen, die studienbedingt auf Vera Jänicke verzichten mussten, zudem an Cleverness. Das zeigte sich zum Beispiel wieder in der Schlussphase, als ohnehin bereits alles entschieden war. Von der 38. bis zur 55. Minute hatte die SG, die deutlich zurücklag, das Spiel auf Augenhöhe bestritten, Kirkel nicht weiter wegziehen lassen. In den fünf Schlussminuten „haben wir höchst unnötig wieder viel zu schnell aus schlechten Positionen abgeschlossen und Kirkel so eingeladen, das Resultat noch nach oben zu schrauben“, verwies Lydorf auf ein Verhalten, das in den kommenden Wochen, wenn entscheidende Spiele anstehen, abgestellt werden muss. Es wird also eine intensive Trainingswoche werden.