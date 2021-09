Die Zufahrt in die Homburger Tiefgarage über die Gerberstraße bleibt in der Woche von jeweils sonntags, 12. bis 19. September, gesperrt. Laut Stadtverwaltung stehen in der Tiefgarage unter dem Saarpfalz-Center umfangreiche Wartungs- und Bauarbeiten an. In diesem Zeitraum stehen in der Tiefgarage auch keine Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Inhaber von Dauerpark-Ausweisen müssen über die Zufahrt Uhlandstraße ein- und ausfahren, wo eine Ampel aufgestellt wird. Die Dauerparker aus den ebenfalls gesperrten Bereichen P2 und P3 müssen ebenfalls die Zufahrt Uhlandstraße benutzen und können im zweiten Untergeschoss parken. Die Zugangstüren zu P2 und P3 vom Saarpfalz-Center aus werden gesperrt; sie sind dann nur noch Fluchttüren. Gearbeitet wird am Brandschutz, an Lüftung, Fahrbahn, Notstromanlage und Lampen.