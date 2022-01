Das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken findet im Kino und online statt . Vom 16. bis 26. Januar. Zu sehen sind 80 Filme (Vorjahr: 98). Das Grundgerüst bleibt: Deutschsprachige Nachwuchsfilme in vier Wettbewerben. Gespart wird am Rahmenprogramm.

80 Filme sind beim 43. Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis (Mop) zu sehen, das vom 16. bis 26. Januar in neun Kinos in vier saarländischen Städten stattfindet und deutschsprachigen Nachwuchsregisseuren vorbehalten ist. In vier Wettbewerben (Kurzfilme, mittellange, Spielfilme, Dokumentarfilme) und einigen Nebenreihen. Am wichtigsten sind die zehn Spielfilme im Wettbewerb um den mit 36 000 Euro dotierten Max-Ophüls-Preis. Wenn Stars in den Wettbewerbsfilmen mitspielen, dann steht das dabei, ob sie im Kino anwesend sein können, ist ungewiss. Alle Filme bis auf einen können auch gestreamt werden. Gestreamt werden kann bis 30. Januar.

Bulldog

Spanien 2021, Regie: André Szardenings, 95 Minuten

Mittwoch, 19. Januar, 20.30 Uhr

Der 21-Jährige Bruno und seine nur 15 Jahre ältere Mutter Toni haben eine starke Beziehung, sie in einer Ferienanlage in Spanien. Als Tonis neue Partnerin Hannah in den gemeinsamen Bungalow zieht, droht das Mutter-Sohn-Verhältnis zu zerbrechen.

Everything Will Change

Deutschland/Niederlande 2021, Regie: Marten Persiel, 92 Minuten, mit Wim Wenders, Markus Imhoof .

–19. Januar, 19.30 Uhr

Im Jahr 2054 entdecken drei junge Rebellen in einem Antiquariat das Foto einer Giraffe. Unsicher, ob es sich bei ein Fake-Tier handelt, beginnt er zu recherchieren und entdeckt die verlorene Schönheit der Natur.

Ghost Island

Deutschland/Spanien 2022, Regie: Roman Toulany, 80 Minuten

– 23. Januar, 20.30 Uhr

Eine Frau kommt auf einer Insel an. Die Straßen sind leer, keine Menschenseele ist zu sehen, Hotels und Häuser verlassen. Nur Vögel sind da. Was ist da passiert?

Ich, ich, ich

Deutschland 2021, Regie: Zora Rux, 85 Minuten, mit Lola Klamroth (Tochter von Peter Lohmeyer) .

–18. Januar, 20.30 Uhr

Marie bekommt überraschend einen Heiratsantrag von ihrem Freund und flüchtet sie aufs Land, um darüber nachzudenken. Er fährt ihr nach.

Ladybitch

Deutschland 2022, Regie: Paula Knüpfling, Marina Prados, 97 Minuten ,

– 20. Januar, 20.20 Uhr

Ela, eine junge Schauspielerin, erhält eine Rolle beim bekannten Theaterregisseur , der sie sexuell belästigt. Ela kämpft darum, selbstbewusst aufzutreten – nicht nur gegenüber ihm.

Moneyboys

Österreich/Frankreich/Belgien/Taiwan 2021, Regie: C.B. Yi, 120 Minuten, DE , lief beim Filmfestival Cannes 2021

–24. Januar, 20.30 Uhr

Der Junge Fei geht in Peking illegal auf den Strich arbeitet, um seine Familie zu unterstützen. Die akzeptiert seine Homosexualität nicht. Fei findet einen Partner, da taucht seine Jugendliebe wieder bei ihm auf.

Para:Dies

Österreich 2022, Regie: Elena Wolf, 76 Minuten

– 17. Januar, 20.30 Uhr

Jasmin und Lee sind seit drei Jahren ein Paar. Als sie sich in Lees Elternhaus in Salzburg zurückzuziehen, werden sie von der befreundeten Dokumentarfilmerin Amira begleitet, die für ihren Abschlussfilm queere Liebe porträtiert.

Risse im Fundament

Deutschland 2022, Regie: Genia Leis, Gerald Sommerauer, 84 Minuten

– 22. Januar, 20.30 Uhr

Architekturstudentin Eva beginnt ein Praktikum im Büro des einflussreichen Architekten. Der zeigt sich an ihren Ideen interessiert und sieht in ihr eine junge, in jeder Hinsicht verfügbare Frau.

Soul of a Beast

Schweiz 2021, Regie: Lorenz Merz, Schweiz 110 Minuten, mit Luna Wedler.

–25. Januar, 20.30 Uhr

Der 19-jährige Gabriel, sein bester Freund Joel und dessen Freundin Corey brechen nachts in den Zoo ein. Am Tag danach sind einige Zootiere ausgebrochen und Gabriel und Corey sind verliebt.

Sweet Disaster

Deutschland 2021, 90 Minuten , Regie: Laura Lehmus, mit Florian Lukas .

– Freitag, 21. Januar 20.30 Uhr.

Nach einem Besuch bei ihren Eltern in Finnland trifft Frida den Piloten Felix, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist. Sie werden ein Paar. Frida wird schwanger, Felix geht zurück zu seiner Ex, aber Frida will ihn zurück.

Marcel Marceau, Fahrradlieferanten, Festivalnostalgie

Neben den Wettbewerbsfilme wird noch ein besonderer Spielfilm im Kino gezeigt. Er heißt „Schlussklappe“ und wurde während des Max Ophüls Festivals 2019 gedreht, als Corona noch nicht in Deutschland angekommen war.

Niclas Mehnes 93 Minuten langer Film von 2022 Film handelt von einer jungen Filmemacherin, deren Kurzfilm vom Saarbrücker Max Ophüls Festival angenommen wird. In Saarbrücken stürzen sich di eRegisseurin und Teile ihres Teams ins Festivalleben, um neue Jobs zu ergattern. Mit Daniel Zillmann spielt auch ein bekannter Schauspieler mit. Kinopremiere: 25. Januar, 18 Uhr.

Nach dem Spielfilm „Resistance“ (2020) mit US-Star Jesse Eisenberg Pantomine und Widerstandskämpfer Marcel Marceau erzählt der Schweizer Dokumentarfilmer Maurizius Staerkle Dux („Die Böhms“) in „The Art of Silence“ (81 Minuten) diese Geschichte neu und anders, denn seine eigene Lebensgeschichte ist mit dem Lebenswerk Marcels Marceaus verknüpft, der jüdische Kinder über die Grenze schmuggelte. Kinopremiere: 18. Januar, 18 Uhr.

Aus Kirchheimbolanden stammt Steffen Köhn, der „Platform“ zeigt, einen irren Film, der die reale Welt von Fahrradlieferanten mit der Spielewelt kombiniert: im Kurzfilmwettbewerb 5 im Kino am 25. Januar, 15 Uhr.