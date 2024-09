Knapp zwei Wochen vor dem Saisonbeginn in der Regionalliga zeichnet sich bereits ab, dass Klaus-Peter Weinert, der Herrentrainer der SG SV 64/VT Zweibrücken, am ersten Spieltag in Kastellaun gleich ein wenig improvisieren muss.

Die Vorbereitung der Regionalliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken