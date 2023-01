Von Patrick Göbel

Wie geht es weiter mit Galeria Karstadt-Kaufhof in Saarbrücken? Im November teilte das Unternehmen mit, es wolle etwa 90 seiner insgesamt 131 Filialen in Deutschland schließen. Nun rudert das Unternehmen zurück. Der Konzern teilte nun mit, dass er nur noch 60 Filialen schließen möchte. Was heißt das für Saarbrücken?

Die Schließungen könnten vor allem Doppelstandorte treffen, wo zwei Filialen in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Saarbrücken ist so ein Doppelstandort: Kaufhof ist in der Bahnhofstraße 82, Karstadt in der Bahnhofstraße 15.

Galeria Karstadt-Kaufhof ist der letzte große deutsche Warenhauskonzern und beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen wollte schon Ende Januar bekanntgeben, welche Filialen geschlossen werden. Jetzt soll sich die endgültige Entscheidung bis März hinziehen.

Die Warenhauskette stellte Ende Oktober 2022 den Insolvenzantrag. Es ist der zweite innerhalb von zweieinhalb Jahren. Dem Amtsgericht Essen soll bis Ende einen Insolvenzplan vorgelegt werden.

Die Stadtratsfraktion der Grünen in Saarbrücken fordert von Oberbürgermeister Uwe Conradt, dass er in Gesprächen mit den Konzernchefs für die Erhaltung der Saarbrücker Standorte sorgt. Das sei er „den vielen Beschäftigten schuldig, die möglicherweise in eine ungewisse Zukunft blicken“, so die Fraktionschefs der Grünen, Jeanne Dillschneider und Claudia Schmelzer. Conradt dürfe nicht abwarten, bis man möglicherweise im März vor vollendete Tatsachen gestellt würde. Der OB müsse beim Konzern auch bei einer Schließung einfordern, dass Galeria die Jobs der Mitarbeiter sichert.