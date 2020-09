Am Dienstagmorgen, 8. September, ist in Oberthal-Freisen im St. Wendeler Land ein Linienbus auf ein Auto aufgefahren, das an einem Bahnübergang hielt. Laut Polizei hatte der Busfahrer die Situation zu spät bemerkt. Die Fahrerin des Autos wurde verletzt, Fahrgäste im Omnibus hingegen nicht. Wegen der Unfallaufnahme konnte der Linienbus die Fahrt nicht fortsetzen. Die Passagiere stiegen am Unfallort aus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.