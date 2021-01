In der Bexbacher Straße, der Homburger Ausfallstraße zur Autobahn 6, sind in der Nacht auf Sonntag, 31. Januar, zwei Autos zusammengestoßen. Beide waren in Richtung Autobahn unterwegs gewesen. Wie es zum Zusammenprall kommen konnte, ist bisher unklar. Eine Frau, die einen der beiden Wagen gesteuert hatte, wurde beim Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Unikliniken. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des DRK, ein Homburger Notarzt und die Polizei. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden.