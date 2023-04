Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ahrtrüfffel“ – ein bisschen befremdlich wirkt der Titel des Krimis. Sein Inhalt ist aber ausgesprochen spannend und originell. Marion Demme-Zech aus dem Saarland und Co-Autor Frank Krajewski lassen die Leser Einblick in die Welt der Trüffel nehmen und binden ihre Expertise in eine gut durchdachte Geschichte ein. Und das Beste: Sie spielt zum Teil auch in der Zukunft.

Oh nein, warum ein Buch über Trüffel? Das kann man sich durchaus fragen, wenn man Titel und Cover betrachtet. Aber schon beim Lesen der ersten Seiten wird man eines Besseren belehrt.