Bei einem Dachstuhlbrand in einem ehemaligen Völklinger Hotel ist in der Nacht zum Samstag eine Person ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde verletzt, 15 Menschen wurden gerettet und vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Völklingen musste den lichterloh brennenden Dachstuhl löschen, die betroffenen Anwohner wurden in der nahen Kulturhalle untergebracht. Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes sorgten für die Evakuierten, so Neubert. Im Einsatz waren mehrere Rettungs- und Notarztwagen, die Feuerwehr Völklingen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, die Malteser Verpflegung- und Betreuungseinheit, Ordnungsamt und Polizei. Die Straßen an der Turnhalle mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Experten der Dienststelle für Brandermittlungen sind am Einsatzort.