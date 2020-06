Die Zweibrücker Polizei berichtet von mehreren strafrechtlich relevanten Vorfällen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Pirmasens am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr. Sie sucht deshalb den Fahrer eines weißen Peugeot-SUV mit französischem Kennzeichen. Zwischen den Anschlussstellen Einöd und Zweibrücken-Mitte hatte der Peugeot-Fahrer einen 61-Jährigen in einem silberfarbenen VW Passat mehrfach durch sehr dichtes Auffahren genötigt. Kurz vor der Abfahrt Zweibrücken-Mitte kam es dann zu einem Verkehrsunfall, als der Peugeot-Fahrer unmittelbar vor dem Baustellenbereich zu einem Überholversuch ansetzte, diesen aber wegen des Fahrspurendes abbrechen musste. Beim Wiedereinscheren touchierte der Peugeot den linken Außenspiegel des Passat. Der VW-Fahrer folgte dem Peugeot und machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, woraufhin dieser zunächst zwischen Contwig und Walshausen auf dem Standstreifen anhielt. Um die Sache zu klären, ging der VW-Fahrer an die Fahrzeugtür des Peugeot. Dessen Fahrer zeigte dem 61-Jährigen jedoch nur den Mittelfinger, startete durch und flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem VW ein Schaden von etwa 700 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.