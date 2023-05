Am Wochenende findet das Zweibrücker Straßentheater-Spektakel unter dem Motto „westwärts“ statt. Theatergruppen aus ganz Europa kommen, auch eine mit Kuh.

Wir haben keine besonderes Ziel“, meinen Yvonne Swinkels und Maarten van der Vlugt aus den Niederlanden vom Totaal Theater zu ihren Auftritt. „Klara 3, Bertus 5 und Milou, die Kuh“ haben sie ihren Walkact genannt. Sie wollen das Publikum in der Straßen einfach nur unterhalten.

In der Vergangenheit hatte sich das Duo mit akrobatischen Darbietungen einen Namen gemacht. Ab 2019 haben sie begonnen, sich auf Walkacts und sowie Staffelanimationen zu konzentrieren. Mitbringen werden die beiden Holländer zu ihrem Walkact aberdann doch keine echte Kuh, sondern die Kuhnachbildung Milou, die ihren mobilen Bauernhof komplettiert.

Ihr Stück, das sie an den verschiedenen Orten in der Stadt darbieten werden, handelt von den beiden Protagonisten Klara 3 und Bertus 5. Die hatten einst einen schönen Bauernhof mit vielen Kühen besaßen. Doch Verwaltungsberge und komplizierte Milchquoten veranlassten sie, auf nur eine Kuh mit dem Namen Milou umzusteigen. „So ein schönes Säugetier kann man doch nicht im Stall lassen“, vielmehr müsse man es in die Stadt bringen. Selbstverständlich habe die Kuh auch Milch – in Form von Leckereien – dabei, mit der Klara 3 und Bertus 5 die Menschen erfreuen und ihnen das Bauernleben näherbringen möchten.

Mit der fröhlichen, bunten Art ihrer Kuh möchten sie die Besucher zum Lachen bringen und berühren. „Ein Auftritt ist für uns dann erfolgreich, wenn wir vom Publikum gesehen, erkannt und fotografiert wurden und wir viele glücklich lächelnde Gesichter gesehen haben“, betonen die beiden.

Info

Straßentheater-Spektakel, Zweibrücken, Innenstadt, Samstag, 10bis 21.30 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr.