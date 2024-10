Kristalle, Fossilien, Meteoriten, und Edelsteine – das alles bietet die Messe „Edle Steine“ in der St. Ingberter Stadthalle diesen Samstag und Sonntag, 2. und 3. November. 58 Aussteller sind dabei. Und eine Königin: Die 24. deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich wird die Messe am Sonntag ab 11 Uhr besuchen und von 12 bis 16 Uhr Autogramme geben und Fotos machen. Mitmachangebote gibt es auch. Die Messe hat an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.