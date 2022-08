Weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss Ministerpräsidentin Malu Dreyer all ihre Termine in der kommenden Woche absagen. Darunter fallen auch ihre geplanten Besuche in Zweibrücken, Wallhalben und Bottenbach.

Nach zwei Jahren Baustelle ist der Anschluss Homburg/Bexbach an die A6 jetzt komplett. Auch die neu gebaute dritte Auf-und Abfahrtsschleife wurde dem Verkehr übergeben. Dieser rollt dort nun wieder ungehindert.

In Zweibrücken ist am Montag wieder Saarländertag. Der fängt in diesem Jahr sogar schon am Sonntag an.

Was hat sich der Greifvogel denn da geschnappt? Manchmal glückt den Turmfalken auf der Sickingerhöhe ein recht spektakulärer Beutefang.

Die Wissenschaft sieht enormes Potenzial für Solaranlagen an Hauswänden und nicht nur auf Dächern. Hier war Pirmasens Vorreiter mit einer Vertikal-Photovoltaikanlage.

Teile des früheren Pirmasenser Modehauses Hartmann sind voller Müll. Unter anderem Feldbetten und kistenweise Bundeswehrsocken wurden hier gefunden.