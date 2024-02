Heidrun Gauf war als langjähriges CDU-Mitglied des Zweibrücker Stadtrats und des Bezirkstags Pfalz jahrzehntelang ehrenamtlich aktiv. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät sie, warum sie sich am Telefon einmal als „Königin von Saba“ vorgestellt hat.

Die Wiege von Heidrun Gauf stand einst in einem kleinen bäuerlichen Ort im serbischen Banat. Als Fünfjährige musste die Jubilarin bei Kriegsende mit der Familie ihre Heimat verlassen und flüchtete mit einem Schiff auf der Donau in Richtung Österreich, wo sie acht Jahre in Wels bei Linz unter ärmsten Verhältnissen aufwuchs.

Im Alter von 13 Jahren kam sie 1952 nach Zweibrücken und besuchte dort die Hilgardschule und im Anschluss die Handelsschule, die sie mit Mittlerer Reife abschloss. Als 20-Jährige heirate sie den Juristen und späteren Generalstaatsanwalt sowie langjährigen VTZ-Vorsitzenden Heinrich Gauf, wurde Mutter von drei Töchtern und engagierte sich kommunalpolitisch viele Jahre für die Stadt und das Land.

2014 mit Wappenschild geehrt

Von 1989 bis 2014 gehörte Heidrun Gauf dem Bezirkstag Pfalz an, der sie 2014 für ihre Verdienste mit dem Wappenschild geehrt hatte. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bezirksausschuss engagierte sich Gauf im Ausschuss für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde. Im Verwaltungsrat übernahm sie repräsentative Aufgaben für das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster sowie in der Zweckverbandsversammlung des Pfalzmuseums für Naturkunde. Zudem hatte sie den Bezirksverband Pfalz im Verwaltungsrat der pfälzischen Pensionsanstalt vertreten.

Für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Von 1979 bis 1999 gehörte sie dem Stadtrat von Zweibrücken an und fungierte dort vier Jahre lang als CDU-Fraktionsvorsitzende. Außerdem stand sie von 1976 bis 1996 der Frauen-Union Zweibrücken vor. Für ihre langjährigen Verdienste und ihr ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik erhielt die Jubilarin 1996 die Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz, 2014 den Ehrenbrief des rheinland-pfälzischen Landkreistages für ihre 25-jährige Zugehörigkeit sowie die Stadtehrenplakette in Bronze und in Silber. Heidrun Gauf hat viel erlebt und kann viel berichten.

All ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten habe sie sehr geliebt, aber vor zehn Jahren – als sie 75 wurde – war es ihr dann doch zu viel geworden und sie widmete sich mehr der Familie – speziell den Enkeln und Urenkeln. Über ein kurioses Erlebnis am Telefon lacht sie noch heute: Als sie vor vielen Jahren einen Anruf des ehemaligen Bischofs Schlembach entgegennahm, dachte sie zuerst, ein Bekannter namens Erwin würde sich Spaßes halber für einen anderen ausgeben und wolle sie veräppeln. „Hier ist nicht der Erwin, sondern der Bischof von Speyer“, tönte es da aus ihrem Telefon. Ungläubig erwiderte darauf Heidrun Gauf: „Ja ja, und ich bin die Königin von Saba!“ Und jedes Mal, wenn sie danach den Bischof getroffen habe, habe er sie so genannt.

Langweilig wird ihr nicht

Seit einem Jahr lebt Heidrun Gauf in der Altenpflegeeinrichtung Haus Kana, in der sich eigenen Angaben zufolge bestens aufgehoben fühlt. An den hausinternen Quizrunden und Spielen nimmt sie gerne teil. „Langweilig wird mir da nicht!“ Das aktuelle Tagesgeschehen verfolgt sie hochinteressiert beim Blick in die Zeitung. Bei politischen Diskussionen oder Polit-Talkshows im Fernsehen würde heutzutage mit viel weniger Respekt als früher miteinander umgegangen. Die einzelnen Teilnehmer ließen ihre Diskussionspartner nicht mehr ausreden und würden sich ständig ins Wort fallen, sagt sie.

Rückblickend auf ihre kommunalpolitische Zeit habe sie sich immer mit den politisch Andersdenkenden gut und respektvoll vertragen und auch Freundschaften gepflegt. „Bei meinen Haushaltsreden als Fraktionsvorsitzende war ich auch diejenige, die mal den politischen Gegner gelobt hat – den Ludwig Schleifer von der SPD zum Beispiel, dessen leider viel zu früh verstorbene Frau eine gute Freundin von mir war.“

Immer wieder gerne schmökert Heidrun Gauf zum Zeitvertreib in den beiden Büchern ihres Mannes Heinrich – „Henry was here“ oder „Weihnachtsgeschichten der ganz anderen Art“. Zum Geburtstag gratulieren ihr an erster Stelle die drei Töchter Susanne, Sabine und Sandra, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel.