Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Still und leise hat sich das Homburger Stadtarchiv vergrößert. Es wurde jedoch nichts angebaut, sondern drei Räume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Kaiserstraße 41, die lange leer standen, wurden in helle Ausstellungsräume verwandelt.

Anfang April durften sich geladene Gäste von der Erweiterung des Archivs zur Homburger Stadtgeschichte überzeugen. Wegen des begrenzten Platzes wurde die Galerieeinweihung nicht