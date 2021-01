Am 14. März wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Dabei sieht der Wahlkreis Zweibrücken anders aus als früher. Er ist größer geworden: Die gesamte frühere Verbandsgemeinde Thaleischweiler sowie die gesamte Verbandsgemeinde Waldfischbach gehören jetzt zum Wahlkreis Zweibrücken, bisher gehörten diese beiden Gebiete zum Wahlkreis Pirmasens-Land. Bei der Landtagswahl hat der Wähler zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme wählt er eine Partei. Mit der Erststimme wählt er einen Wahlkreiskandidaten. Derjenige Kandidat, der die meisten Erststimmen erhält, zieht in den Landtag ein, unabhängig davon wie viele Stimmen seine Partei erhält. Bei der Landtagswahl 2016 gewann erstmals in der Geschichte des Wahlkreises Zweibrücken ein Christdemokrat die meisten Erststimmen: Christoph Gensch. Bei den Wahlen davor war es immer ein Sozialdemokrat: früher Ingrid Schneider, danach Fritz Presl. Der Wahlausschuss hat gestern die Vorschläge für den Wahlkreis Zweibrücken geprüft und alle Kandidaten zugelassen, die als Vertreter Zweibrückens in den Mainzer Landtag wollen. Dies sind: Rebecca Wendel (28, SPD), Christoph Gensch (42, CDU), Moritz Bächle (33, AfD), Sebastian Schäfer ( 34, FDP), Felix Schmidt (30, Grüne), Kristian Fink (27, Linke), Peter Sammel (61, FWG) und Aaron Schmidt (46, „Die Partei“). Nur einer kann den Wahlkreis gewinnen. Die Kandidaten von SPD, CDU, AfD, Grünen, Linken und der „Partei“ wohnen allesamt in Zweibrücken. Sammel und Schäfer wohnen beide in Höhfröschen. Der Wahlkreis besteht aus der Stadt Zweibrücken und den Verbandsgemeinden Zweibrücken Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach. oy