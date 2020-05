Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov2 bleibt in der Südwestpfalz zum Monatsausklang niedrig. Nachdem drei Werktage in Folge keine weiteren Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich bis zum frühen Donnerstagmittag ein weiterer Fall in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bestätigt. Damit wurden insgesamt 168 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv getestet. Davon sind jetzt 145 genesen; 20 Personen gelten noch als infiziert. Drei Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Die 168 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (15). 430 Personen, die vorsichtshalber in Quarantäne waren, konnten sie wieder beenden. Im Corona-Testzentrum (CTZ) bei Höhfröschen wurden bisher 1113 Abstriche genommen. Am Donnerstagvormittag standen aus 26 Anrufen weitere sechs Termine für das CTZ am Montag fest. Weitere fünf Termine wurden für die Infektambulanz in Pirmasens für Donnerstag vergeben, einer für Samstag. Wie das CTZ passt auch die Infektambulanz aufgrund der geringen Anzahl angefragter Termine ihre Öffnungszeiten an und nimmt ab nächster Woche montags, mittwochs und freitags Testungen an den Nachmittagen vor. Die Hotline 06331/809-750 ist wie gewohnt erreichbar, außer am 1. Mai, an dem die Landeshotline 0800/9900400 alle Anrufe entgegennimmt. Diese wird weiterhin täglich erreichbar sein.