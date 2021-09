Ballonpilot Christian Morgenstern und seine Passagiere Rolf Gier und Jürgen Pedall starteten am Freitagabend mit einem roten Heißluftballon auf der Wiese an der Bickenalb. „Wir werden gen Westen fahren“, berichtet Pilot Morgenstern kurz vorm Abheben des roten Ballons. Das Ziel werde womöglich das Mandelbachtal sein, je nachdem, wie der Wind weht. Flughöhe: tausend Meter. Es heiße übrigens Ballon fahren, nicht fliegen, so Morgenstern. „Fliegen tun nur die, die an die Aerodynamik gebunden sind. Ein Ballon fährt auf der kalten Umgebungsluft. So wie ein Schiff“, erklärt der Ballonpilot.