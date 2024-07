Seit Dienstag ist in der Zweibrücker Fußgängerzone die Glas-Eingangstür zum Vodafone-Handyshop in der Hauptstraße mit einer Holzplatte abgedichtet. Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte am späten Montagabend zwischen 22.30 und 23.45 Uhr die Glastür eingeschlagen, um in den Verkaufsraum einzudringen. Dann hätten sie von ihrem Einbruchsversuch aber abgelassen. Zeugen, die Angaben zu dieser Tat machen können, werden von der Zweibrücker Polizei gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.de oder unter Telefon 06332 9760 zu melden.