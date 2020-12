In der Nacht zu Mittwoch sind in Riedelberg in insgesamt 23 unverschlossene Garagen und Autos eingebrochen worden. Laut Polizeibericht sind in drei Garagen Schränke mit Werkzeug oder darin stehende Autos durchsucht worden. Hierbei wurden Gegenstände im Wert von 1300 Euro entwendet. Bei einem Auto wurde die Scheibe eingeschlagen und Diebesgut im Wert von 150 Euro gestohlen. Bei 15 unverschlossenen Autos wurden Sachen im Wert von insgesamt 1500 Euro entwendet. Außerdem nahmen die Diebe aus vier Garagen Werkzeuge und Kettensägen im Wert von 1050 Euro mit. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.