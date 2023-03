Die Homburger Polizei berichtet von fünf Einbrüchen sowie zwei Diebstählen im Saarpfalz-Kreis. Sechs Vorfälle sind zwischen Dienstag, 14. März, und Mittwoch, 15. März passiert, einer könnte bereits etwas länger zurückliegen.

In Homburg versuchten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Friseursalon an der Ecke Dürerstraße hin zur Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Die Täter wollten die Tür aufhebeln, was jedoch nicht klappte. Gestohlen wurde nichts, dafür die Tür aber erheblich beschädigt. Zwischen Ende Februar und Mittwoch, 15. März, stiegen Unbekannte zudem in eine Camping-Parzelle auf dem Campingplatz Königsbruch ein. Gestohlen wurde Gegenstände im vierstelligen Bereich.

In Blieskastel wurde am Donnerstag um etwa 2 Uhr nachts in ein Lokal in der Florianstraße eingebrochen, zum Diebesgut gehörten Tabakwaren sowie Bargeld. In derselben Nacht wurde zudem ein E-Bike vor einem Lebensmittelmarkt in der Straße Zum Gunterstal entwendet.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte einen Kupferkessel aus einem Garten in Kirkel. Der Schaden hier beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 100 Euro. Gegen Mittag versuchten zwei Jugendliche zudem, die Terrassentür einer Wohnung in der Kirkeler Hauptstraße aufzubrechen. Nachbarn bemerkten jedoch die Tat, die Unbekannten flohen zunächst zu Fuß, später per Fluchtwagen - ein silberner Kleinwagen - in Richtung Beeden. Die Polizei gibt als Täterbeschreibung zwei 15- bis 16-jährige Männer südeuropäischer Herkunft an. Beide hatten lange schwarze Haare sowie eine schmale Statur.

Als Letztes berichtet die Homburger Polizei Einbruchsdiebstahl im Martin-Niemöller-Haus in Bexbach. Das Anwesen wird von der protestantischen Kirche und der Stadt genutzt. Der Einbruch hier passierte laut Pressebericht ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld. Die Polizei sucht für alle Vorfälle Zeugen. Telefon: 06841 1060, E-Mail: pi-homburg@polizei.spol.de.