Im Zweibrücker Stadtgebiet brachen erneut Unbekannte in Garagen ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem kräftigen Mann, dessen Fahrrad laute Geräusche macht. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch 4.30 Uhr, in der Himmelsbergstraße. Dort drang nach Angaben der Polizei ein unbekannter Täter in drei Garagen eines Garagentraktes ein und stahl unter anderem einen schwarzen Damen-Motorradhelm der Marke Schuberth und Golfhandschuhe. Ob noch mehr gestohlen wurde, sei noch nicht klar. Auch müsse geklärt werden, wie der Einbrecher in die Garagen kam. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Täter um 4.30 Uhr gesehen. Es soll sich um einen „Mann mit dickem Bauch“ handeln, der dabei beobachtet worden sei, wie er mit einem Fahrrad, das beim Fahren laute Geräusche von sich gegeben habe, aus einer Garage gefahren sei.