In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, wurde in der in der Gleiwitzstraße in ein Gemeindehaus eingebrochen. Mehrere Türen und ein Fenster wurden beschädigt, um in das Gebäude zu gelangen. Da sich darin keine Wertgegenstände befanden, wurde nichts gestohlen. Es wird jedoch wegen der kaputten Türen und dem Fenster von einem Schaden bis zu 10 000 Euro ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Das teilt die Polizei mit, die eventuelle Zeugen bittet, sich unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.