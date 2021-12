Am Montag zwischen 14. und 20.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in der Canadastraße gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Die Wohnungstür wurde beschädigt, hielt aber Stand, da sie zusätzlich abgeschlossen war. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 200 Euro. Die Polizei Zweibrücken bittet darum, sich bei verdächtige Wahrnehmungen zu melden unter Telefon 06332 9760.