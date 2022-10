Am Sonntag kam es in Blieskastel gegen 09.50 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Wohnhaus in der Kirchenstraße, teilte die Polizei mit. Die Täter brachen eine Zugangstür auf und durchsuchten die Wohnungen nach Wertgegenständen. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von bis zu 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 06841 1060 zu melden.