Schaden in vierstelliger Höhe haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag bei einem Einbruch in die Bechhofer „Urpilsstube“ verursacht. Die Diebe hatten nach Polizeiangaben zwischen 23.45 und 2.45 Uhr die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zur Gaststätte verschafft. Im Inneren wurden der Spielautomat aufgebrochen und die Bargeldkasse geplündert. Hinweise werden erbeten unter Telefon 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.