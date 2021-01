Drei Einbrecher hatten sich in der Nacht zum Montag das falsche Objekt ausgesucht. Sie waren gegen 0.35 Uhr in einen Tabakladen auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände eingestiegen, allerdings hatte der Eigentümer das Geschäft in der Pariser Straße technisch überwacht und informierte die Polizei. Die drei Täter im Alter von 25, 39 und 54 Jahren hatten ein vergittertes Fenster aufgehebelt und die Fensterscheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war mindestens einer von ihnen in den Laden eingestiegen und reichte große Mengen an Zigaretten, ein Geldregister und die Kasse an die Kumpanen nach draußen. Das Diebesgut deponierten sie zunächst in einer gelben Mülltonne. Als sich mehrere Funkstreifenbesatzungen der Polizeiinspektion Zweibrücken dem Tatort näherten, flüchteten die drei Männer sternförmig vom Tatort, wurden aber allesamt nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß von den Polizeibeamten gestellt und festgenommen. Den einen Täter, der zuerst noch aus dem Laden herausklettern musste, schnappte die Polizei nach wenigen Metern. Der Zweite rannte Richtung Kreisel an der Eishalle und konnte nach etwa 150 Metern gestellt werden. Der dritte Täter flüchtete Richtung Europa-Hotel, wo er sich in einem Gebüsch neben dem Gebäude versteckte. Da es geschneit hatte, war seine Spur nicht schwer zu verfolgen. Das bereitgelegte Diebesgut im Wert von mindestens 5000 Euro hatte das Trio in der Tonne zurücklassen müssen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher vor dem Aufhebeln des Gitters eine Videokamera im Außenbereich mit einem Baseballschläger zerstört hatten. Im Ladeninneren hatten die Täter noch Getränkedosen umher geworfen. Den kompletten Sachschaden gibt die Polizei mit mindestens 2000 Euro an. Die Festgenommenen, die teils alkoholisiert waren (zwischen 1,0 und 1,3 Promille), wurden nach Aufnahme der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie sehen sich demnächst einem Strafverfahren gegenüber.