Die Polizei konnte dank eines Zeugen am frühen Donnerstagmorgen zwei Einbrecher in der Lern- und Spielstube in der Webenheimstraße auf frischer tat ertappen.

Nach dem Hinweis eines Zeugen, dass gerade ein Einbruch in die Lern- und Spielstube stattfinde, konnten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zweibrücken in unmittelbarer Tatortnähe zwei Täter (27 und 38 Jahre) mit eindeutig zuordenbarem Diebesgut aus der Lern- und Spielstube festnehmen. Die Männer hatten gewaltsam die Eingangstür geöffnet und sich Zutritt zu den Räumen verschafft. Sie verließen den Tatort mit elektronischen Geräten, Bürobedarfsgegenständen, Medikamenten und Essen im Wert von 3.000 Euro. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet. Das teilte die Polizei mit.