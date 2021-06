Die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in Wiesbach, Humes, Heiligenwald, Schiffweiler, Welschbach und Wemmetsweiler wurden zwischen Freitag und Samstag Opfer von Einbruchdiebstählen. Wie die Neunkircher Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurden mehrere Getränkekisten sowie Bargeld aus den Gerätehäusern gestohlen. In Wiesbach und Wemmetsweiler drückten die Täter jeweils ein Fenster auf, in Humes wurde versucht, eine Scheibe einzuschlagen, was jedoch nur teilweise gelang. Die übrigen Gerätehäuser, so die Polizei, wurden jeweils per Auto aufgebrochen. In Heiligenwald und Schiffweiler wurde der Wagen gegen die Garagentore gesteuert, in Welschbach gegen die Eingangstür. Der vermeintliche Tatwagen fand die Polizei nur kurze Zeit später. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06821 2030.