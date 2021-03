In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, wurde in ein Optikergeschäft in der Zweibrücker Fußgängerzone eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizei von der Rückseite her in das Gebäude ein und stahlen dort Brillen, Testgeräte sowie eine Kaffeemaschine. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760.