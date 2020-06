In der Nacht zum Montag zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Tschifflicker Straße in Niederauerbach eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen der oder die Täter über ein Fenster in die Gaststätte ein und ließen die Wechselgeldkasse mit einem niedrigen dreistelligen Betrag mitgehen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, bittet um Zeugenhinweise.