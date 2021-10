Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, wurde in der Steinackerstraße in Mörsbach in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Eine rückwärtig gelegene Balkontür – etwa zwei Meter über dem Boden in einem oberen Stockwerk – wurde aufgehebelt, im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen der Tat sucht. Diese können sich melden unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.