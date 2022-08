Am Montagabend gegen 18 Uhr bemerkten Zeugen, dass mehrere Personen in die Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums an der Zeilbäumerstraße eingebrochen waren. Die Eindringlinge hatten Sachen beschädigt und das Bedienfeld einer Stoppuhr gestohlen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, auch die Tatzeit lässt sich bisher nicht näher bestimmen. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise aus der Bevölkerung bittet unter der Telefonnummer 06332 9760.