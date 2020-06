Zwei Einbrüche hielten am Wochenende die Zweibrücker Polizei auf Trab. In der Nacht zum Sonntag hebelten Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße auf und stahlen aus dem Gastraum einen Flachbildfernseher der Marke Blaupunkt, eine Kaffeemaschine sowie Spirituosen. Der Schaden am Fenster beträgt rund 600 Euro, das Diebesgut ist rund 3000 Euro wert. In der Nacht zum Montag, vor 3 Uhr, brachen Unbekannte den rückwärtigen Eingang einer Tankstelle in der Bitscher Straße in Ixheim auf. Aus einem ebenfalls aufgebrochenen Lagerraum stahlen sie mehrere Stangen Zigaretten. Der Schaden an den aufgebrochenen Türen liegt bei rund 1000 Euro. Das teilt die Polizei mit, die in beiden Fällen um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.